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Функціонування морського коридору залежить від запуску страхового фонду, - експерти

Неділя 10 грудня 2023 13:48
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Функціонування морського коридору залежить від запуску страхового фонду, - експерти Фото: Функціонування морського коридору залежить від запуску страхового фонду (ВІталій Носач, РБК-Украна)
Автор: Олександр Мороз

Стабільна робота морського експортного коридору дала змогу збільшити перевалку експортних вантажів в українських портах на 22,8% - до 41,7 млн т. При цьому збільшити обсяги перевалки вантажів і зробити морський експорт безпечнішим можуть конвоювання суден та запуск роботи страхового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

З моменту запуску і до нинішнього періоду вантажопотік через експортний коридор зріс до вельми відчутних розмірів.

За словами Олександра Кубракова, першого віцепрем’єр-міністра і глави Мінінфраструктури, станом на 4 грудня з портів "Південний", "Одеса" і "Чорноморськ" було експортовано понад 7 млн т вантажів, з них майже 5 млн т - продукція АПК, вказує видання.

"Ми вже вийшли на середній показник експорту приблизно 2,7-2,8 млн т на місяць, це середньомісячний показник зернового коридору, який діяв раніше. Якщо ситуація з безпекою не погіршиться, вже за тиждень вантажопотік через новий експортний коридор перевищить середній показник того, що діяв під егідою ООН", - сказав у коментарі виданню Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи "Інституту чорноморських стратегічних досліджень".

За даними аналітиків, з 8 серпня тимчасовим коридором на вихід з портів пройшло 200 суден і 226 - на вхід. Станом на 4 грудня в портах Великої Одеси під завантаженням знаходилося 31 судно, ще 30 плавзасобів прямували коридором в обидві сторони.

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