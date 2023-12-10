Функционирование морского коридора зависит от запуска страхового фонда, - эксперты

Стабильная работа морского экспортного коридора позволила увеличить перевалку экспортных грузов в украинских портах на 22,8% - до 41,7 млн т. При этом увеличить объемы перевалки грузов и сделать морской экспорт безопаснее могут конвоирование судов и запуск работы страхового фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

С момента запуска и до нынешнего периода грузопоток через экспортный коридор вырос до весьма ощутимых размеров.

По словам Александра Кубракова, первого вице-премьер-министра и главы Мининфраструктуры, по состоянию на 4 декабря из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" было экспортировано более 7 млн т грузов, из них почти 5 млн т - продукция АПК, указывает издание.

"Мы уже вышли на средний показатель экспорта примерно 2,7-2,8 млн т в месяц, это действовавший ранее среднемесячный показатель зернового коридора. Если ситуация с безопасностью не ухудшится, уже через неделю грузопоток через новый экспортный коридор превысит средний показатель того , действовавший под эгидой ООН", - сказал в комментарии изданию Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы "Института черноморских стратегических исследований".

По данным аналитиков, с 8 августа временным коридором на выход из портов прошло 200 судов и 226 – на вход. По состоянию на 4 декабря в портах Большой Одессы под загрузкой находилось 31 судно, еще 30 плавсредств направлялись по коридору в обе стороны.