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Фунікулер у Києві відновить роботу завтра

Фото: фунікулер у Києві відновить роботу 14 листопада (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Фунікулер у Києві відновить роботу після невеликого технічного збою вже завтра вранці, 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Робота фунікулера відновлена. Вранці фунікулер продовжить роботу у звичайному режимі. КП "Київпастранс" дякує городянам за розуміння та терпіння", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначимо, що фунікулер припинив роботу з технічних причин сьогодні, 13 листопада, близько 18:00. Більше подробиць про несправність не повідомляється.

Фунікулер у Києві

Зазначимо, що фунікулер у Києві пов'язує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має лише дві станції. Фунікулер у столиці вперше відкрився у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після визволення Київщини від росіян його закрили на ремонт. Повноцінну роботу фунікулер відновив у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, київська влада планує у кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром. Таке нововведення також торкнеться фунікулера.

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Київ