ua en ru
Вт, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фунікулер у Києві відновить роботу завтра

Понеділок 13 листопада 2023 23:38
UA EN RU
Фунікулер у Києві відновить роботу завтра Фото: фунікулер у Києві відновить роботу 14 листопада (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Фунікулер у Києві відновить роботу після невеликого технічного збою вже завтра вранці, 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Робота фунікулера відновлена. Вранці фунікулер продовжить роботу у звичайному режимі. КП "Київпастранс" дякує городянам за розуміння та терпіння", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначимо, що фунікулер припинив роботу з технічних причин сьогодні, 13 листопада, близько 18:00. Більше подробиць про несправність не повідомляється.

Фунікулер у Києві

Зазначимо, що фунікулер у Києві пов'язує історичне Верхнє місто та Поділ. Громадський транспорт має лише дві станції. Фунікулер у столиці вперше відкрився у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому минулого року. Після визволення Київщини від росіян його закрили на ремонт. Повноцінну роботу фунікулер відновив у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, київська влада планує у кілька разів підвищити вартість проїзду в громадському транспорті столиці вже незабаром. Таке нововведення також торкнеться фунікулера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом