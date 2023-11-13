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Фуникулер в Киеве возобновит работу завтра

Понедельник 13 ноября 2023 23:38
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Фуникулер в Киеве возобновит работу завтра Фото: фуникулер в Киеве возобновит работу 14 ноября (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Фуникулер в Киеве восстановит свою работу после небольшого технического сбоя уже завтра утром, 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Работа фуникулера возобновлена. Утром фуникулер продолжит работу в обычном режиме. КП "Киевпасстранс" благодарит горожан за понимание и терпение", - говорится в сообщении КГГА.

Отметим, что фуникулер прекратил работу по техническим причинам сегодня, 13 ноября, в районе 18:00. Больше подробностей о случившейся неисправности не сообщается.

Фуникулер в Киеве

Отметим, что фуникулер в Киеве связывает исторический Верхний город и Подол. Общественный транспорт имеет всего две станции. Фуникулер в столице впервые открылся в мае 1906 года.

Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года. После освобождения Киевской области от россиян его закрыли на ремонт. Полноценную работу фуникулер возобновил в октябре 2022 года.

Напомним, киевские власти планируют в несколько раз повысить стоимость проезда в общественном транспорте столицы уже в скором времени. Такое нововведение также коснется и фуникулера.

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