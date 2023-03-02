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У "Фундації Течія" розповіли про чергову партію автівок для фронту

Фото: у "Фундації Течія" розповіли про чергову партію автівок для фронту (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У "Фундації Течія" розповіли про чергову партію автівок, які організація передала для ЗСУ. Це 10 пікапів, кросоверів та бусів, частину з яких переобладнали в авто для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

Так, з грудня і до сьогодні фундація з допомогою партнерів придбала та передала на фронт 10 автомобілів. Це мікроавтобуси Volkswagen та Citroen, кросовери Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder та пікапи Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Їх отримали підрозділи кількох механізованих бригад та Сил спеціальних операцій.

Кілька Nissan Pathfinder переробили під спецтранспорт для евакуації поранених. Обладнали простір під медичну каталку та рампу для неї, а також місце для медика. В модернізованому салоні встановили дефібрилятор, аксесуари для крапельниць та інші необхідні для екстреної допомоги засоби і препарати.

"Одне з перших адаптованих для евакуації поранених авто ми передали ще в серпні 2022-го. Це авто уже допомогло вивезти з поля бою 28 поранених воїнів, з них четверо були у важкому стані. Кожного з них вдалося врятувати", - розповідає Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор ГО "Фундація Течія".

Нагадаємо, у грудні фундація відзвітувала про 30 авто для ЗСУ: 17 повнопривідних позашляховиків у кузовах пікап та кросовер, а також 13 бусів. Їх розподілили згідно з запитами кількох механізованих бригад ЗСУ та підрозділів Сил спеціальних операцій.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Україну сума допомоги військовим від фундації перетнула позначку в $22 млн.

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