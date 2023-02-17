"Фундація Течія" замовила для ЗСУ понад 14 тисяч одиниць тактичного одягу

Як повідомляється, на замовлення фундації кілька швейних фабрик у Києві та області пошили одяг для військових. Вони почали виготовляти футболки, розгрузки, флісові куртки, лонгсліви, кальсони, білизну, шапки, балаклави, а також тактичні аптечки та маскувальні костюми.

Протягом 2022 року фабрики пошили і відправили військовим 14 469 одиниць продукції загальною вартістю 5,4 млн грн. У 2023 році співпраця продовжується і підрозділи ЗСУ будуть отримувати новий якісний одяг.

"У перші місяці після вторгнення ми скуповували одяг в магазинах, бронювали все, що знаходили на складах, та замовляли за кордоном. Згодом вирішили однією справою підтримати не лише ЗСУ, але й український бізнес. В результаті свої робочі місця зберегли швеї, фабрики сплачують податки, а захисники та захисниці мають якісний і комфортний одяг", - пояснює Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор ГО "Фундації Течія".

Нагадаємо, під час найгарячішої фази війни до червня 2022 року фундація придбала для Сил оборони України тактичний одяг і спорядження на $4,3 млн.

Загалом сума допомоги військовим від організації перетнула позначку в $22 млн. Олег Крот особисто підтримав ЗСУ ще на $40 млн, деталі цих закупівель не розголошуються через військову таємницю.