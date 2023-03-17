"Фундація Течія" за рік надала ЗСУ допомоги на 23 млн доларів

Станом на 1 березня 2023 року різні підрозділи Сил оборони України отримали від ГО "Фундація Течія" необхідних речей та засобів на $23,07 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

Насамперед це бронежилети та шоломи, тепловізори та оптика, генератори та автівки, тактичний одяг і спорядження, дрони та звʼязок, тактична медицина та ліки.

Окрім розповсюджених категорій фундація реалізувала й кілька унікальних кейсів. Наприклад, придбала 800 рятувальних жилетів для Військово-морських сил. А підрозділи кількох бригад ЗСУ та ССО отримали 1000 індивідуальних фільтрів для води, виготовлених на замовлення організації.

"Наша мета - використовувати кожну гривню максимально ефективно. Тому ми від початку працюємо з великими партіями та закриваємо повний цикл допомоги - від переговорів із виробниками до доставки підрозділам. Нам це вдалося завдяки волонтерам з холдингу TECHIIA, які мають досвід з 2014 року, і друзям в Україні та за кордоном", - говорить Олег Крот, директор фундації та керівний партнер холдингу TECHIIA.

Протягом року допомогу від фундації отримали підрозділи різних родів військ та структур Сил оборони України. Серед них - бригади ЗСУ, підрозділи ТрО, морпіхи та прикордонники, підрозділи ГУР та Нацполіції, Сили спеціальних операцій, підрозділи ППО.

Фонд допомоги на 99% складається з коштів холдингу TECHIIA та його засновників.

"Кожен охочий може зробити донейт на рахунок Фундації. Але туди надходять незначні суми. Ми не проводимо масштабних фандрейзингових кампаній, бо не є професійним благодійним фондом. Наш принцип - допомагати ЗСУ своїми ресурсами й робити це з максимальною віддачею", - резюмує Олег Крот.

У 2023 році фундація продовжує проект "Підтримка свободи України". До закупівель додають новий фокус роботи – протезування військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок війни. Організація вже підписала меморандуми з двома протезувальними центрами.

Нагадаємо, окрім ГО "Фундація Течія", Олег Крот особисто підтримує Сили оборони України. Сума допомоги від нього перетнула позначку $40 млн. Деталі закупівель не оголошуються у звʼязку з військовою таємницею.