ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Фундация Течия" профинансировала шелтер для переселенцев в Черновцах

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 15:06
"Фундация Течия" профинансировала шелтер для переселенцев в Черновцах Фото: "Фундация Течия" профинансировала шелтер для переселенцев в Черновцах (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Благотворительный фонд "Комитет общественного спасения Украины" открыл в Черновцах шелтер для украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за военной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

От начала полномасштабного вторжения РФ в Украину временное жилье в Черновцах получили более 3 тыс. вынужденных переселенцев - из Харькова, Мариуполя, Краматорска и других горячих точек страны.

Сейчас здесь проживает 120 человек, из них более 30 - дети.

"Мы восстанавливаем промышленные помещения в городе и создаем в них условия для проживания - спальные места, кухни, еда, санузлы. Делаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя в комфорте и безопасности. А также помогаем нашим временным жителям интегрироваться в жизнь региона", - заявил Антон Алекса, директор БФ "Комитет общественного спасения Украины".

"Фундация Течия" перечислила на нужды шелтера 1,56 млн грн - этих средств хватит на функционирование убежища в течение трех месяцев. Речь как о содержании самого объекта, а это аренда, коммунальные услуги, вывоз мусора, так и его жителей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундация Течия" приобрела и передала защитникам Украины гуманитарной помощи на более чем $21 млн (622 млн грн): это бронированные средства защиты, разведывательная техника, оптика, тактическая одежда, снаряжение и др.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Гуманитарная помощь
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами