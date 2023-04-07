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"Фундація Течія" передала Силам оборони Україну одяг та аптечки на 5,2 млн гривень

Фото: "Фундації Течія" передала Силам оборони Україну одяг та аптечки на 5,2 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Протягом першого кварталу 2023 року "Фундація Течія" передала Силам оборони Україну одяг та аксесуари на 5,2 млн грн. Усю продукцію замовляли на українських фабриках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Так, за перші три місяці поточного року Фундація передала захисникам та захисницям України 10 найменувань одягу й аксесуарів.

Зокрема, понад 2,5 тис. флісових курток, 1,5 тис. комплектів білизни, 1,2 тис. лонгслівів, 1 тис. аптечок, а також бафи, кальсони, футболки, шапки та маскувальні костюми. Загальна вартість допомоги - 5,219 млн грн.

Серед отримувачів - підрозділи Держспецзвʼязку, Нацполіції, ДСНС, ТРО, кілька військових частин механізованих бригад ЗСУ, добровольчі формування та партнерські благодійні фонди.

"Така допомога - це win-win проєкт і для військових, і для українського бізнесу. Адже ми замовляємо продукцію в Україні, забезпечуємо виробництво замовленням та робочими місцями, місцевий бюджет - податками, а захисників і захисниць – одягом та аптечками", - заявив Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TEСHIIA.

Нагадаємо, протягом 2022 року українські швейні фабрики на замовлення фундації виготовили 14,5 тис. одиниць продукції загальною вартістю 5,4 млн грн.

В результаті підрозділи ЗСУ отримали футболки, розгрузки, флісові куртки, лонгсліви, кальсони, білизну, шапки, балаклави, а також тактичні аптечки та маскувальні костюми.

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Збройні сили України