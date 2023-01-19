"Фундація Течія" передає військовим велику партію хімічних грілок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

Індивідуальні компактні грілки від компанії Thermopad допомагають зігрітися під час морозів. Вони активізуються при контакті з повітрям і здатні генерувати тепло від 8 до 12 години.

Перші три тисячі закупили ще влітку і роздали військовим з настанням перших холодів. Наступні 3600 грілок-устілок і 540 грілок для рук наразі розподіляють згідно з запитами військових. А ще 6000 штук найближчими днями доставлять з Німеччини в Україну.

"Українські воїни отримують багато техніки та різних засобів від волонтерів і держави. Серед них ми передаємо і грілки - дрібниці, але насправді не такі вже й дрібниці, особливо якщо мова, наприклад, про управління БпЛА чи розвідоперацію в мороз", - заявив директор фундації та керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

Нагадаємо, нещодавно фундація передала Силам оборони України 1000 фільтрів для води, 20 генераторів, 7 дронів та 30 автомобілів. З лютого 2022 року сума допомоги від організації перетнула позначку $21,5 млн.