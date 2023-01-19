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"Фундация Течия" передает военным большую партию химических грилок

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Четверг 19 января 2023 09:20
"Фундация Течия" передает военным большую партию химических грилок Фото: "Фундация Течия" передает военным большую партию химических грилок (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Фундация Течия" передает 13 тысячам военным партию химических грелок. Стоимость покупки - почти 900 тыс. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

Индивидуальные компактные грелки компании Thermopad помогают согреться во время морозов. Они активируются при контакте с воздухом и способны генерировать тепло от 8 до 12 часов.

Первые три тысячи закупили еще летом и раздали военным с наступлением первых холодов. Следующие 3600 грелок-стельок и 540 грелок для рук распределяют в соответствии с запросами военных. А еще 6000 штук в ближайшие дни доставят из Германии в Украину.

"Украинские воины получают много техники и разных средств от волонтеров и государства. Среди них мы передаем и грелки - мелочи, но на самом деле не такие уж мелочи, особенно если речь, например, об управлении БПЛА или разведоперации в мороз", - заявил директор фонда и управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот.

Напомним, недавно фонд передал Силам обороны Украины 1000 фильтров для воды, 20 генераторов, 7 дронов и 30 автомобилей. С февраля 2022 года сумма пособия от организации пересекла отметку в $21,5 млн.

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