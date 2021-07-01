Фундамент деоккупации Крыма: МИД приветствует одобрение закона о коренных народах

Сегодня, 1 июня, был одобрен внесенный президентом Владимиром Зеленским закон "О коренных народах Украины". Министерство иностранных дел Украины приветствует соответствующее решение Верховной Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Эмине Джапаровой.
По мнению первого заместителя министра иностранных дел, действие документа является первым фундаментом деоккупации Крыма.
"Это историческое решение, на которое крымскотатарский народ ждал десятки лет", - отметила Эмине Джапарова.
Стоит отметить, что документ поддержали 325 народных депутатов. Согласно закону, отныне представители коренных народов Крыма имеют возможность выступать на международной арене в составе украинской делегации.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что именно предусматривает закон о "Коренных народах Украины".