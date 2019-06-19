Фукс в США подал в суд на лоббиста Ванетика из-за инаугурации Трампа, - NYT

Павел Фукс (фото: pravda.com.ua)

Фукс подал иск в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии

Украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс утверждает, что его обманули на сумму в размере 200 тысяч долларов, которые он заплатил за то, что ему продали как VIP-билеты на мероприятие инаугурации президента США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Фукс подал иск в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии во вторник. В иске говорится, что что он заплатил деньги фирме по указанию лоббиста Юрия Ванетика, который собирает средства для Республиканской партии. В иске говорится, что Ванетик не смог достать обещанные билеты, и Фукс на мероприятие не попал. Вместо этого он наблюдал за инаугурацией Трампа в баре отеля в Вашингтоне.

Согласно иску, Фукс требует возврата денег от Ванетика, а также возмещения убытков. В иске утверждается, что Ванетик потребовал 200 тысяч долларов в обмен на обещанный доступ к пакету мероприятий, организованных инаугурационной комиссией. Фукс также утверждает, что Ванетик предложил доступ к дополнительным событиям за дополнительную сумму.

Ванетик обещал, что за дополнительные 20 тысяч долларов он может пригласить Фукса на завтрак с дюжиной сенаторов или на встречу с Ройсом, который был председателем комитета по международным отношениям Палаты представителей. В иске указано, что, по словам Ванетика, за 350 тысяч долларов будет "больше шансов встретиться с избранным президентом".

Иск подан международной юридической фирмой Dentons, которая представляет интересы Фукса. Иск обвиняет Ванетика в мошенничестве, нарушении контракта и других нарушениях.

Ранее в своем интервью "Украинской правде" Фукс назвал Ванетика мошенником.