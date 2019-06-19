Фукс у США подав у суд на лобіста Ванетіка через інавгурацію Трампа, - NYT

Павло Фукс (фото: pravda.com.ua)

Фукс подав позов в окружний суд США по Центральному округу Каліфорнії

Український бізнесмен і меценат Павло Фукс стверджує, що його обдурили на суму в розмірі 200 тисяч доларів, які він заплатив за те, що йому продали як VIP-квитки на захід інавгурації президента США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Фукс подав позов в окружний суд США по Центральному округу Каліфорнії у вівторок. У позові йдеться, що він заплатив гроші фірмі за вказівкою лобіста Юрія Ванетіка, який збирає кошти для Республіканської партії. У позові йдеться, що Ванетік не зміг дістати обіцяні квитки, і Фукс на захід не потрапив. Замість цього він спостерігав за інавгурацією Трампа в барі готелю у Вашингтоні.

Згідно з позовом, Фукс вимагає повернення грошей від Ванетіка, а також відшкодування збитків. У позові стверджується, що Ванетік зажадав 200 тисяч доларів в обмін на обіцяний доступ до пакету заходів, організованих інавгураційною комісією. Фукс також стверджує, що Ванетік запропонував доступ до додаткових подій за додаткову суму.

Ванетік обіцяв, що за додаткові 20 тисяч доларів він може запросити Фукса на сніданок з дюжиною сенаторів або на зустріч з Ройсом, який був головою комітету з міжнародних відносин Палати представників. У позові зазначено, що, за словами Ванетіка, за 350 тисяч доларів буде "більше шансів зустрітися з обраним президентом".

Позов поданий міжнародною юридичною фірмою Dentons, яка представляє інтереси Фукса. Позов звинувачує Ванетіка у шахрайстві, порушенні контракту та інших порушеннях.

Раніше у своєму інтерв'ю "Українській правді" Фукс назвав Ванетіка шахраєм.