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ФСБ закрыла выезд из Крыма на материковую Украину

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 11:52
ФСБ закрыла выезд из Крыма на материковую Украину
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Крымчане не смогут покинуть аннексированный полуостров и заехать в Херсонскую область

В понедельник, 30 марта, так называемые "крымские пограничники" ФСБ России прекратили пропуск крымчан, выезжающих "за рубеж". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Крыма".

При этом в погрануправлении отметили, что въезд крымчан в Российскую Федерацию будет осуществляться в прежнем порядке - без ограничений.

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р, начиная с 00 часов 00 минут (московское время) 30 марта 2020 года временно будет запрещен выезд за рубеж гражданам Российской Федерации. Исключение составляют граждане Российской Федерации, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства", - говорится в сообщении.

Таким образом, крымчане не смогут покинуть полуостров и заехать в Херсонскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что трое жителей аннексированного Крыма пытались выехать в Украину, но были задержаны на админгранице за якобы нарушение самоизоляции по коронавирусу.

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