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ФСБ России внедряет в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси, - Bellingcat

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Пятница 24 сентября 2021 12:40
ФСБ России внедряет в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси, - Bellingcat Фото: журналист Bellingcat Христо Грозев (twitter.com/christogrozev)
Автор: Валерия Полищук

Журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. По его словам, в Украине шпионов ФСБ большое количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "НВ".

"Конечно, их (агентов ФСБ, - ред.) огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны", - заявил Грозев.

По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, после чего их обнаружили журналисты Bellingcat.

"А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент. Второй сегмент - это люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", - заявил журналист Bellingcat.

Напомним, ранее спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал РБК-Украина, что в одном из столичных хотелов выявили 12 нелегалов из Беларуси. Среди них - бывший капитан милиции Беларуси Егор Емельянов и волонтер Белорусского дома в Украине Елена Жаркевич.

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Bellingcat ФСБ Беженцы
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