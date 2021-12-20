ФСБ России управляет Донбассом с помощью оперативных групп и спецназа, - контрразведка СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, как Россиия управляет оккупированными территориями Донбасса. ФСБ отправила в Донецкую и Луганскую области оперативные группы и спецназ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию контрразведки СБУ, пишет "Радио Свобода" .

В СБУ отмечают, что РФ управляет Донбассом с помощью так называемых "министерств государственной безопасности", сотрудников управления "В" (группы "Вымпел") и оперативных групп ФСБ.

"В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке - около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности Российской Федерации и их личный состав состоит из кадровых оперативных сотрудников ФСБ РФ. Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского региональных управлений ФСБ. Ротации периодические, два или четыре месяца - зависит от обстоятельств", - утверждает представитель контрразведки СБУ.

В ведомстве назвали имена пяти руководителей этих групп, которые периодически бывают на Донбассе. Это Александр Шингырев (позывной "Арбат"), Алексей Корнев (позывной "Айсберг"), Константин Максимов (позывной "Карел"), Станислав Полянцев (позывной "Бродяга"), Андрей Курылкин (позывной "Дипломат"). Они отвечают за несколько направлений работы.

"Обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях, контроль за так называемыми органами власти оккупированных территорий. Это и организация охраны границы ДНР-ЛНР с Российской Федерацией, с территориями подконтрольными Украине. Это и шифрованная специальная связь. То есть все функции, присущие органам безопасности", - рассказали в СБУ.

При этом "ведомства ЛДНР" помогают России. Их сотрудники - это бывшие работники украинских ведомств. Однако руководящие должности теперь занимают граждане РФ. Они работают под вымышленными именами.

Также на Донбассе находятся боевые группы российского спецподразделения "Вымпел". В основном они состоят из пяти военнослужащих. Их функции - сопровождение российских чиновников, инкогнито приезжающих на Донбасс, а также выполнение боевых заданий на линии фронта.