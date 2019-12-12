ФСБ пыталась завербовать военного ООС

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытку вербовки украинского военнослужащего операции Объединенных сил (ООС) со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что российские спецслужбы во время визита украинского военного на территорию России к родственникам с помощью психологического давления и угроз заставили его предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество.

"По замыслу "кураторов" человек должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ", - сообщили в СБУ.

Военный обратился в СБУ и сообщил о попытках вербовки со стороны ФСБ. В связи с этим и тем, что военный не выполнил поручения российский спецслужб, суд освободил украинца от уголовной ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ФСБ пытались завербовать украинского полковника запаса. Его задержали во время визита на аннексированный Крым к родственникам. По заданию ФСБ, украинец должен был собирать разведданные в Запорожской области.

Также сообщалось, что ФСБ пытались завербовать двоих граждан Луганской области. От них требовали сбор информации о личном составе правоохранителей региона.