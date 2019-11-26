ФСБ пыталась завербовать украинского полковника

Федеральная служба безопасности Российской Федерации пыталась завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины во время поездки того к родственника в аннексированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что сотрудники российской спецслужбы применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и выражали угрозы в адрес его родственников.

"Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора. По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона. Согласно отработанными инструкциями, "агент" должен был передавать собранные разведданные во время последующих визитов на Крымский полуостров", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что по приезду домой мужчина самостоятельно обратился в СБУ, где рассказал о попытке вербовки со стороны ФСБ.

"Учитывая, что человек добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о намерении привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила попытку вербовки чиновницы в Луганской области боевиками "ЛНР" во время посещения временно оккупированной территории. Женщину пытались втянуть в антигосударственную деятельность, когда она посещала своих родственников на территории ОРЛО.

Также сообщалось, что СБУ предупредила информационную спецоперацию ФСБ РФ по дискредитации Вооруженных сил Украины, задержав завербованного крымчанина. Тот планировал распространение материалов о якобы низком моральном состоянии ВСУ.