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ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках, - правозащитники

Автор: РБК-Украина

В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для ФСБ РФ. Речь идет о детях от 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет.

Правозащитник считают это нарушением права на частную жизнь.

"В соответствии с запросом "Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю" необходимо 10 августа 2021 года до 15:00 представить сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, согласно прилагаемой форме. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта", — говорится в письме "руководителя управления образования" Виктора Дахина.

Директора керченских школ выполнили это незаконное поручение.

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ФСБКрым