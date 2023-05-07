ФСБ нафантазувала чергову "українську диверсію" на аеродром в Росії

Російська ФСБ нафантазувала нову "диверсію" та звинувачує у її підготовці Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

ФСБ стверджує, що нібито попередила "диверсію" на аеродром "Північний" в Івановській області РФ з участю дронів. Об'єктом нібито були літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Росіяни заявляють, що нібито для так званої "диверсії" планувалося доставити саморобні вибухові предмети з Чернігівської області легкомоторним літаком.

"Внаслідок організованого контролю за польотом пілот, а також членів ДРГ, завербованих ГУР Міноборони України, затримано після посадки в Тульській області в момент передачі засобів ураження", - запевняє російська ФСБ.

скриншот (google.com/maps)

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила, що попередила "теракти" у Криму, цілями нібито була окупаційна "влада" півострова.

Також нещодавно росіяни звинуватили Україну в "атаці" на військовий аеродром у Брянській області.

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