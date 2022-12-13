ФРУ закликала уряд відкласти введення автоматизованих систем контролю викидів

Запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин негативно вплине на економіку, а також на здатність компаній зберігати робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію роботодавців України (ФРУ) у Facebook .

Крім того, наголошують в ФРУ, це рішення йде врозріз з європейською директивою щодо викидів, яку зобов'язана імплементувати Україна. І доки ця імплементація не відбудеться, вводити нові системи контролю викидів не можна.

"В умовах збройної агресії РФ роботодавці концентрують зусилля на збереженні і відновленні виробництва та робочих місць. Про початок нових або продовження розпочатих раніше проектів модернізації, в тому числі екологічних, сьогодні в багатьох випадках не йдеться, до відновлення виробничих процесів", - наголосили в ФРУ.

За підрахунками федерації, інвестиції компаній в закупівлю та обслуговування систем контролю, складуть близько 6 мільярдів гривень інвестицій.

"В Україні відсутнє виробництво спеціального обладнання для автоматизованого контролю викидів - як і фахівці для його налагодження і підтримки", - підкреслили в ФРУ.

У федерації також нагадали: Україна зобов’язалася поступово імплементувати європейське законодавство, зокрема Директиву 2010/75/ЄС щодо промислових викидів.

"Європейське регулювання в частині систем контролю враховує диференціацію нових та існуючих установок. Натомість Ініціатива щодо запровадження автоматизованих систем контролю викидів не відповідає таким принципам державної регуляторної політики, як ефективність, збалансованість та передбачуваність", - зауважили у ФРУ.

В цілому ж, роботодавці закликають уряд відкласти запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, доки не буде імплементована європейська директива.