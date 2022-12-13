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ФРУ призвала правительство отложить введение автоматизированных систем контроля выбросов

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Вторник 13 декабря 2022 15:44
ФРУ призвала правительство отложить введение автоматизированных систем контроля выбросов Фото: ФРУ призвала правительство отложить введение автоматизированных систем контроля выбросов (wikipedia)
Автор: Артем Горовенко

Введение автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ окажет негативное влияние на экономику, а также на способность компаний сохранять рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию работодателей Украины (ФРУ) в Facebook.

Кроме того, подчеркивают в ФРУ, это решение идет вразрез с европейской директивой по выбросам, которую обязана имплементировать Украина. И пока эта имплементация не произойдет, вводить новые системы контроля выбросов нельзя.

"В условиях вооруженной агрессии РФ работодатели концентрируют усилия на сохранении и возобновлении производства и рабочих мест. О начале новых или продолжении начатых ранее проектов модернизации, в том числе экологических, сегодня во многих случаях речь не идет, до возобновления производственных процессов", - подчеркнули в ФРУ.

По подсчетам федерации, инвестиции компаний в закупку и обслуживание систем контроля составят около 6 миллиардов гривен инвестиций.

"В Украине отсутствует производство специального оборудования для автоматизированного контроля выбросов - как и специалисты для его отладки и поддержки", - подчеркнули в ФРУ.

В федерации также напомнили: Украина обязалась постепенно имплементировать европейское законодательство, в частности, Директиву 2010/75/ЕС по промышленным выбросам.

"Европейское регулирование в части систем контроля учитывает дифференциацию новых и существующих установок. В то же время Инициатива о внедрении автоматизированных систем контроля выбросов не соответствует таким принципам государственной регуляторной политики, как эффективность, сбалансированность и предсказуемость", - отметили в ФРУ.

В целом же, работодатели призывают правительство отложить введение автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ, пока не будет имплементирована европейская директива.

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