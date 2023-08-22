ФРУ закликала країни світу допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції

Розблокування портів для експорту всіх видів продукції - один з ключових викликів для України та світу, адже морська блокада зробила для українських виробників недоступними ринки, доставка до яких здійснюється морським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Федерації роботодавців України до генерального секретаря ООН та послам низки країн.

"Завдяки розблокуванню морських шляхів відбудеться нарощення експорту напівфабрикатів чорної та кольорової металургії у США, Великобританію, Канаду, Австралію, та будуть забезпеченні поставки дизельного пального. З’явиться перспектива в найближчі 2-3 роки будівництва терміналу LNG і запуск великих поставок газу з США. Відновиться морський імпорт коксівного та енергетичного вугілля з США в Україну", - наголосили в ФРУ.

У трубній промисловості відновлення морських шляхів скоротить собівартість продукції і дозволить повернутися до довоєнного випуску - це +38%, наголосили у федерації.

Крім цього, відкрити морські шляхи потрібно якнайшвидше, для імпорту вугілля і стабільного проходження зимового періоду.

"За нашими розрахунками, розблокування чорноморських портів для всіх видів вантажів матиме значний позитивний вплив на економіку країни: + 10% до ВВП України, +135 млрд грн додаткових податкових надходжень на рік, +$18 млрд валютної виручки на рік, близько 0.5 млн відновлених робочих місць", - нагадали у ФРУ.

У федерації також зауважили: "зернова угода", укладена в Стамбулі, виконала свою роль - дозволила вивезти урожай та запобігти голоду в цілому ряді регіонів планети. Проте Україна не повинна бути обмежена лише можливістю експорту зерна - адже це лише 40% від довоєнної вантажної бази.

"Ми звернулися до міжнародних партнерів з проханням створити механізм комерційного страхування ризиків морських перевезень з України. Також вважаємо, що убезпечити Чорне море та захистити цивільні судна від можливих воєнних ударів можливо через створення судноплавних коридорів, ініціатив конвоювання та патрулювання судноплавних шляхів за участі країн НАТО, що мають вихід у Чорне море", - резюмували у ФРУ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українській уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції.