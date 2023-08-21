Український уряд працює над відновленням роботи українських портів, - Шмигаль
Українській уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24.
"Вже маємо успішний приклад роботи такого коридору - перший контейнеровоз прибув у Туреччину. Для посилення експортного потенціалу Україна буде залучати наших партнерів та активно розвивати прикордонну інфраструктуру з Румунією, а також Дунайський портовий кластер", - розповів Шмигаль.
Він також підкреслив, що Росія стала справжнім піратом у Чорному морі.
Раніше генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що формат попередньої зернової угоди має піти в минуле, а Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю, адже до війни експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів.
Своєю чергою віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.