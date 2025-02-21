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У ФРУ оцінили втрати України від запровадження екологічного мита ЄС

П'ятниця 21 лютого 2025 11:40
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У ФРУ оцінили втрати України від запровадження екологічного мита ЄС Фото: у ФРУ оцінили втрати України від запровадження екологічного мита ЄС (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Федерація роботодавців України здійснила економічне моделювання впливу СВАМ на економіку в Україні після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Ольги Кулик.

Висновки невтішні – вже до у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП. А до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

"Моделювання здійснювалося не лише по тим товарним групам, які підпадають під СВАМ, а й враховувалися міжгалузеві зв’язки, що створюють компанії-виробники СВАМ товарів в Україні. Результати дослідження показали, що впровадження СВАМ в повному обсязі може призвести до загального падіння ВВП України на 4,8% у 2026 р. Станом на 2030 – 2034 рр. негативний ефект для ВВП може сягнути 6,1 – 6,3%. В абсолютному вимірі це тотожно падінню ВВП на 8,7 млрд дол. США до 2026 р., 10,9 та 11,3 млрд дол. США до 2030 р. та 2034 р. відповідно (у базових цінах 2023 р.)", - каже вона.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності — воно може становити 2,8 млрд дол. США у 2026 р. і сягнути 3,5 та 3,6 млрд дол. США у 2030 – 2034 р. (у цінах 2023 року).

Раніше Європейська бізнес асоціація закликала український уряд активізувати переговори з ЄС, та досягти згоди щодо відстрочки дії СВАМ для України, адже у законодавстві ЄС передбачені такі механізми.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

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