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В ФРУ оценили потери Украины от введения экологической пошлины ЕС

Пятница 21 февраля 2025 11:40
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В ФРУ оценили потери Украины от введения экологической пошлины ЕС Фото: в ФРУ оценили потери Украины от введения экологической пошлины ЕС (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Федерация работодателей Украины осуществила экономическое моделирование влияния СВАМ на экономику в Украине после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Ольги Кулик.

Выводы неутешительны - уже к 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП. А к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

"Моделирование осуществлялось не только по тем товарным группам, которые подпадают под СВАМ, но и учитывались межотраслевые связи, которые создают компании-производители СВАМ товаров в Украине. Результаты исследования показали, что внедрение СВАМ в полном объеме может привести к общему падению ВВП Украины на 4,8% в 2026 г. По состоянию на 2030 - 2034 гг. негативный эффект для ВВП может достичь 6,1 - 6,3%. В абсолютном измерении это тождественно падению ВВП на 8,7 млрд долл. США к 2026 г., 10,9 и 11,3 млрд долл. США к 2030 г. и 2034 г. соответственно (в базовых ценах 2023 г.)", - говорит она.

Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долл. США в 2026 г. и достичь 3,5 и 3,6 млрд долл. США в 2030 - 2034 г. (в ценах 2023 года).

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала украинское правительство активизировать переговоры с ЕС, и достичь согласия об отсрочке действия СВАМ для Украины, ведь в законодательстве ЕС предусмотрены такие механизмы.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.

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