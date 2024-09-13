ФРТУ звернулася до прем’єра з закликом не допустити підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ

"Проєктом передбачено підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення: тарифи руду та вугілля підвищуються на +19%, на кокс +12%, зернові вантажі +11% (включаючи підвищення на вантажні та порожні рейси). ФРТУ категорично не підтримує підвищення вантажних залізничних тарифів, адже зараз тарифи Укрзалізниці в доларах США значно перевищують рівень до початку війни (2019-2021 рр.)", - зауважили у ФРТУ.

Зазначається, що тарифи на вугілля та руду виросли більше ніж на +120%, на зернові вантажі ріст був на + 60%, і це все - з початку 2019 року.

У Федерації підкреслили, що ріст тарифів став однією з основних причин, чому численні підприємства вже не можуть функціонувати без збитків. Постійне зростання тарифів змушує компанії скорочувати свої виробничі обсяги, що, в свою чергу, призводить до зниження обсягів вантажоперевезень на залізниці та переходу на альтернативні види транспорту. Натомість основні збитки УЗ несе не від вантажних перевезень, а від пасажирських: у 2024 році вони очікуються на 20 млрд грн.

"Вантажні перевезення демонструють позитивну дохідну динаміку. Доходи від вантажних перевезень за 2023 рік склали 74.2 млрд грн, що на 11.2 млрд грн більше, ніж у 2022 році, а рентабельність вантажних перевезень становила 27%. І це дуже високий показник. У першому півріччі цього року загальний дохід від вантажних перевезень збільшився на 6.5 млрд грн, до 43 млрд грн", - наголосили у федерації.

Там також відзначили, що "Укрзалізниця" стикається з постійним штучним зростанням витрат: якщо у першому півріччі минулого року загальні витрати склали 40 млрд грн, то вже у першому півріччі 2024 року - під 50 млрд грн. Також значно зросли "інші операційні витрати" - у першому півріччі 2024 року на 78% (більш ніж на 2.5 млрд грн).

"Аргументи, які надає УЗ для обґрунтування необхідності «уніфікації» тарифів на залізничні перевезення, не витримують жодної критики, адже фактично мова йде не про створення справедливих економічних умов та сплати за фактично надані послуги монополією, а про чергове непрозоре та волютнаристське підвищення вартості перевезень", - кажуть у федерації.

Запровадження загального, вирівняного для всіх перевезень тарифу, який буде покривати всі понесені витрати УЗ, навіть ті, що стосуються збиткових сегментів діяльності УЗ, не пов’язаних з вантажними перевезеннями - це нонсенс. Такий підхід ігнорує різницю в реальних витратах залізниці між різними типами перевезень.

Там пояснили, що для перевезення руди потрібно значно менше інфраструктури УЗ, ніж для зерна в збірних потягах. Для маршрутних перевезень руди задіяно 18 залізничних станцій та 2,3 тисяч км магістральних залізничних шляхів. Для перевезень зерна в збірних потягах – понад 379 станцій та більше 12 тисяч км колій (80% загальної протяжності). Сортувальні станції в перевезеннях руди не задіяні, а для перевезення зерна в збірних поїздах потрібна постійна робота біля 20 сортувальних станцій.

"Таким чином, питомі витрати на маршрутні перевезення значно нижчі, ніж на збірні поїзди. Тому тому тарифи мають бути диференційовані, а не уніфіковані. Досвід країн ЄС показує, що конкуренція сприяє ефективності, а монопольні тарифи встановлюються пропорційно реальним витратам, що повинно бути і в Україні", - додали у федерації.