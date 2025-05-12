ФРТУ закликала УЗ не підвищувати тарифи на всі контейнерні перевезення

Тарифні умови, які створила "Укрзалізниця" для стимулювання контейнерних перевезень і збільшення торгівлі з ЄС, окремі компанії стали використовувати для розмивання доходної бази УЗ від перевезення навалочних вантажів в морські порти України.

Вони використовують контейнери не як форму міжнародного перевезення, а як тару для оптимізації вантажного тарифу по Україні. Це потрібно наводити лад, і виправляти диспропорції в потребах ринку і рухомого складу.

"Рішенням має бути коригування тарифів при перевезенні контейнерів в межах України (по внутрішнім накладним) та збереження існуючої системи тарифів при відправках контейнерів в міжнародних залізничних перевезеннях (по СМГС/ЦІМ). Такий підхід дозволить УЗ отримати додаткові доходи від зростання контейнерного вантажопотоку, і в той же час - не буде нести загроз для подальшої інтеграції української та європейської транспортних систем та забезпечення потреб двосторонньої торгівлі", - зауважив Климпуш.



Наразі "Укрзалізниця" ініціювала просто підвищення вартості залізничних перевезень у контейнерах з масою брутто понад 26 тисяч тон - у компанії аргументують це необхідністю зближення вартості перевезень у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі, і розраховують отримати додаткові тарифні надходження.

Але за такого підходу буде нівельована головна перевага, яка стимулює розвиток залізничних контейнерних перевезень, та перешкоджає інтеграції України в ЄС, зауважив Климпуш.

"Без перебільшення, розвиток залізничних контейнерних перевезень є стратегічно важливим для УЗ вектором розвитку вантажної вертикалі - вихід на нові ринки інтермодальних перевезень та діяльності закордоном для залучення нових клієнтів та вантажопотоків. Зараз ринок контейнерних перевезень є одним з небагатьох, що демонструє стабільне зростання в середньому на 6% в рік і має позитивний прогноз на горизонті 2030 року", - наголосив експерт.

За його словами, історично основна частина контейнерів в Україні транспортується автомобільним транспортом, однак частка таких перевезень скорочується з 65-70% у 2014 році до 57% у 2024 році і залізниця поступово збільшує свою частку - це дуже позитивний тренд



Як відомо, "Укрзалізниця" також вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці УЗ пропонують це назвати не підвищенням, а "індексацією", і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.