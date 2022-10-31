ФРТУ просить НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії у 2022 році

Ініціатива "Укренерго" підвищити тариф на передачу електроенергії з 346 до 398 грн/МВт.год завдасть удару по транспортній інфраструктурі. Крім того, розрахунки, наведені у проекті компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців транспорту України до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Фахівці підприємств, що входять до складу ФРТУ, уважно проаналізували ситуацію щодо передбачуваного зростання тарифу на передачу електроенергії та дійшли до висновку, що в сучасних реаліях таке підвищення є руйнівним для галузі, адже витрати галузі зростуть на +700 млн грн в рік", - вказується у листі.

У ФРТУ зазначили: під час війни, коли нищиться логістичний комплекс, порти заблоковані, а транспортна інфраструктура потребує додаткових коштів на відновлення, будь-яке зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до негативних наслідків, а попит на електроенергію буде скорочуватися, що призведе до падіння доходів Укренерго.

Крім того, у ФРТУ підкреслили: підвищення тарифу можна уникнути, якщо Укренерго проведе перерахунок частини витрат, які є завищеними.

"Основною причиною зростання тарифу є очікування зростання вартості електроенергії внаслідок підняття граничних цін РДН до 3/6 тис. грн - з 8,3 до 15,8 млрд грн (+89%). При цьому дане рішення досі не прийняте, отже, його не можна враховувати в калькуляції тарифу. До того ж, за експертними розрахунками підвищення price cap’ів не дасть зростання цін на е/е більш ніж 15-30% (протягом року). А отже, до кінця 2022 р. тариф на передачу електроенергії має залишатися на поточному рівні 345,64 грн/МВт.год", - резюмували у ФРТУ.