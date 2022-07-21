ФРТУ призвала Зеленского не повышать тарифы на железнодорожные грузовые перевозки

"По разным оценкам, падение экономики Украины в 2022 году составит 30-45%. Больше всего пострадают именно основные клиенты "Укрзализныци" и ключевые украинские экспортеры - горно-металлургический и агропромышленный комплексы. Только в ГМК в мае-июне 2022 года производство металлопродукции снизилось в 6 раз (!) по сравнению с довоенным уровнем. А доля ГМК в железнодорожных грузовых перевозках в мирном 2021 году составляла более 40%", - подчеркнули в ФРТУ.

В Федерации подчеркнули, что главной проблемой, что обуславливает сокращение производства в ГМК и АПК, стало именно резкий рост логистической составляющей еще до повышения украинских железнодорожных тарифов на 70%. Из-за блокирования морских портов экспортеры вынуждены транспортировать свою продукцию на втрое большую по сравнению с украинскими портами расстояние до портов Европе - в 4 раза, а железной руды - в 6 раз.

Ситуация дополнительно осложняется долговременным простоем железнодорожных грузов на западных границах Украины: по состоянию на 1 июля 2022 года на пограничных переходах на западе Украины накопилось более 40 тыс. вагонов, а средний срок ожидания пересечения границы вагоном составляет более 20 суток. Это приводит к существенным дополнительным расходам грузовладельцев.

"Пропуск вагонов через западные погранпереходы Украины уже несколько месяцев остается на уровне 1,9 тыс. вагонов в сутки при потенциале в 3,4 тыс. вагонов. Такое увеличение пропуска через западную границу позволило бы УЗ дополнительно получить до 1 млрд гривен в месяц (10 - 12 млрд гривен в год). Это решило бы финансовые проблемы компании без повышения тарифов. К тому же, многие украинские предприятия продолжили бы работать, а валютные поступления в Украину выросли бы на 400 млн долларов США /месяц", - указали в ФРТУ.

В федерации также подчеркнули, что приказ Министерства инфраструктуры Украины о повышении железнодорожных грузовых тарифов на 70% был принят и зарегистрирован со значительными и многочисленными нарушениями действующего законодательства. Проект приказа не был согласован с уполномоченными органами, что является пренебрежением законодательно установленной процедурой обнародования и согласования проекта регуляторного акта. Кроме того, проект приказа вообще не был предварительно обнародован, поэтому не было никакого общественного обсуждения.

По убеждению ФРТУ, для стабилизации и обеспечения конкурентоспособности "Укрзализныци" и экономики Украины, тарифы на перевозки должны быть снижены на 70% от текущего уровня.

Вместо этого нужно увеличить пропуск железнодорожных вагонов из Украины в страны Европы с 1,9 тыс. до 3,4 тыс. вагонов в сутки, и привлечь прямую финансовую помощь для "Укрзализныци" от иностранных партнеров Украины в размере $30 млн в месяц.

Напомним, из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия Украины сокращают или и вовсе приостанавливают производство. Так, ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, в то время, как часть украинских ГОКов приостановила работу.