ФРТУ попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів УЗ

Пропозиція Укрзалізниці щодо підвищення тарифів вантажні перевезення на 37% є недоречною, адже більшість клієнтів компанії - підприємства, які вже вичерпали запас міцності і не зможуть продовжувати роботу, якщо тарифи зростуть.

"Українські підприємства якщо й мали якийсь запас міцності, то за три роки війни цей запас повністю вичерпаний. Багато українських підприємств закрилося і припинило роботу, інші зменшили виробництво. Більшість українських підприємств працює в режимі виживання - просто щоб зберегти основи трудових колективів. І якщо через підвищення тарифів Укрзалізниці вони будуть змушені припинити виробництво, то вони не зможуть його відновити навіть після перемоги», - зауважив Гусак.

Він також підкреслив, що через постійні підвищення залізничного тарифу підприємства переводять свої перевезення на автомобільні дороги, і ця тенденція дуже несприятлива для УЗ.

"Історично Укрзалізниця завжди перевозила 60-70% усіх українських вантажів. Але, скажімо, за останній рік, за 2023 рік, частка автомобільних перевезень зросла до 55%, а частка перевезень Укрзалізниці впала до приблизно 40%. Замкнуте коло: Укрзалізниця підвищує тарифи, частина клієнтів переходить на автомобільні перевезення, Укрзалізниця, щоб компенсувати втрату вантажної бази, знову підвищує тарифи, і інша частина підприємств йде на автомобільні дороги. Але головна загроза — це те, що після кожного підвищення тарифів Укрзалізниці частина українських підприємств закривається, втрачає трудові колективи та виробничі потужності. І вже не працює на перемогу України", - додав Гусак.

Він також підкреслив, що частина підприємств, над якими нависла загроза закриття, є містоутворюючими, а отже – місцеві бюджети можуть недоотримати значні кошти, необхідні для міст.

"Остаточне рішення має ухвалити Мінрозвитку, і там мають брати до уваги усі точки зору і всі можливі наслідки підвищення тарифів - не тільки для Укрзалізниці, а для української економіки і для громадян України в цілому. Саме це міністерство зараз відповідає за розвиток територіальних громад. А це підвищення тарифів дуже боляче вдарить саме по територіальних громадах – де підприємства будуть змушені зупинити або припинити виробництво, тому що через чергове підвищення залізничних тарифів воно стане нерентабельним. Тому ми дуже сподіваємося, що Міністерство розвитку громад прийме зважене рішення з урахуванням усіх наслідків. Тому що для економіки України ці наслідки будуть дуже негативними", - резюмував Гусак.

Як відомо, наглядова рада УЗ ухвалила рішення щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%.