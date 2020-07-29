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Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле

Вашингтон, Среда 29 июля 2020 21:40
Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле
Фото: доллары (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. В ведомстве отметили, что в ближайшей перспективе кризис общественного здравоохранения будет влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

При этом отмечается, что комитет рассчитывает сохранить целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен.

"Продолжающийся кризис создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта ФРС США обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%.

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