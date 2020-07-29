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Центробанк США зберіг базову ставку на нулі

Вашингтон, Середа 29 липня 2020 21:40
Центробанк США зберіг базову ставку на нулі
Фото: долари (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прийнято рішення зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%

Федеральна резервна система (ФРС) сша, що виконує функції центрального банку країни, що зберегла ключову ставку на рівні 0-0,25% річних. У відомстві зазначили, що в найближчій перспективі криза суспільної охорони здоров'я буде впливати на економічну активність, зайнятість та інфляцію.

Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора.

При цьому наголошується, що комітет розраховує зберегти цільовий діапазон до тих пір, поки не буде впевнений у тому, що економіка пережила останні події і знаходиться на шляху до досягнення своїх максимальних цілей в області зайнятості і стабільності цін.

"Триває криза створює значні ризики для економічних перспектив в середньостроковій перспективі. У світлі цих подій комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні 0-0,25% річних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня ФРС США оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%.

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