ФРС каже про розворот у політиці, НБУ очікувано знижує ключову ставку

Схоже навіть завзяті ринкові «бики» не розраховували на такі потужні сигнали від американського центрального банку. На черговому засіданні ФРС знову вирішила залишити ставки незмінними. Водночас 17 з 19 членів керівництва спрогнозували зниження ставок до кінця наступного року. Ба більше, у супроводжувальній заяві ФРС визнала, що інфляція суттєво сповільнилася, і що період підвищення ставок добігає кінця, а її голова Джером Пауелл на пресконференції заявив, що настає час обговорювати зниження ставок.

В результаті ралі на ринках поновилося ще з більшою силою в усіх сегментах: акціях, облігаціях, корпоративного кредиту і сировині. Американські фондові індекси S&P500 і Nasdaq Composite підскочили за тиждень на 2,4% і 2,5%, відповідно, і це став сьомий поспіль тиждень їхнього росту – найдовша серія за останні шість років.

Також зросли інші глобальні топові індекси акцій. Дохідності ключового індикатору боргових ринків – десятирічних казначейських облігацій США – впали за тиждень більше ніж на 30 базисних пунктів до 3,9%, найнижчої позначки з липня.

Насправді ж «неочікуваний» розворот ФРС вже деякий час містився у ринкових котируваннях. Ще до засідання ФРС ф'ючерси федеральних коштів передбачали зниження ставок за 2024 рік на 100 базисних пунктів. За результатами засідання керівники ФРС теж стали очікувати зниження, проте лише на 75 б.п., тоді як трейдери фючерсами вже закладали в котирування більше ніж 140 б.п.

Ринки продовжують сумніватись у тому, що ФРС буде настільки стриманою у пом’якшенні монетарної політики, і у своєму оптимізмі забігли далеко вперед. Наприкінці тижня центральний банк в особі голови ФРС Нью-Йорку Джона Вільямса спробував цей оптимізм вгамувати – той говорив, що «різати» ставки ще зарано – втім без помітних наслідків для ринків.

Натомість Європейський центральний банк і Банк Англії, які теж вирішили не змінювати ставки минулого тижня, наразі відкидають можливість розвороту у політиці в найближчий час. Це цілком зрозуміло, адже економічна ситуація в Єврозоні та Великобританії залишається набагато крихкішою, ніж в США, а ризики нового прискорення інфляції – набагато вищими.

Не те щоби тренд уповільнення американської інфляції є стійким: завдяки «гарячому» ринку праці він ще здатний наробити неприємних сюрпризів і знервувати як ФРС, так і інвесторів. Наразі ж ділова активність і потік економічних новин напередодні Нового року вщухають, і здається вже мало що може зіпсувати ринкам святковий настрій.

А що в Україні

Всупереч глобальним трендам просіли котирування українських єврооблігацій: за минулий тиждень суверени втратили у вартості у середньому 2%, змістившись у діапазон 24-31 центів за долар. Новий Меморандум співпраці України з МВФ не надав принципово нової інформації про можливі умови реструктуризації українського боргу, а лише підтвердив, що така реструктуризація станеться у наступному році. Між тим інвестори надалі фокусують увагу на ході затвердження пакетів фінансової допомоги Україні від ключових союзників, США та ЄС.

Гривня знову незначно послабшала як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. На тлі посилення попиту на валюту НБУ довелося збільшити інтервенції до 863 млн доларів, що є найбільшим обсягом інтервенцій за два місяці. Курс гривні в системно важливих банках послабшав приблизно на 0,8% до 37,0-37,7 грн/долар.

А минулого четверга Національний банк знизив ключову ставку на 1,0 п.п, до 15%, як сам і прогнозував у жовтні. Цього разу регулятор одночасно знизив ставки і за депозитними сертифікатами, і за кредитами рефінансування на 1,0 п.п.