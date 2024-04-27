На фронті загинув ще один український журналіст
Український журналіст Андрій Топчій загинув на війні. Медійний загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України у Telegram.
Андрій Топчій був військовослужбовцем ЗСУ і бойовим медиком стрілецького батальйону. Йому було 38 років.
Медійник став на захист України ще у 2014 році. Під час АТО він отримав звання сержанта.
Журналіст загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине.
Андрій Топчій був автором матеріалів на історичну тематику та інтерв’ю з науковцями у газеті "ФАКТИ". До цього був журналістом видання "Телеграф".
Фото: на фронті загинув журналіст Андрій Топчій (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Жертви серед журналістів
Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення багато українських журналістів стали на захист України. На жаль, серед медійників є втрати, не лише серед українських, але й серед іноземних.
За останніми даними, з 2014 по 2024 роки росіяни вбили 83 представників ЗМІ в Україні. З початку повномасштабної війни загинули щонайменше 77 журналістів.
Нагадаємо, у січні 2024 року журналіст "Радіо Свободи" потрапив під обстріл на півдні України.
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