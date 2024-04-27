На фронті загинув ще один український журналіст

Український журналіст Андрій Топчій загинув на війні. Медійний загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України у Telegram.

Андрій Топчій був військовослужбовцем ЗСУ і бойовим медиком стрілецького батальйону. Йому було 38 років.

Медійник став на захист України ще у 2014 році. Під час АТО він отримав звання сержанта.

Журналіст загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине.

Андрій Топчій був автором матеріалів на історичну тематику та інтерв’ю з науковцями у газеті "ФАКТИ". До цього був журналістом видання "Телеграф".

Фото: на фронті загинув журналіст Андрій Топчій (t.me/verkhovnaradaukrainy)