На фронті відбулося понад 100 боїв. Генштаб розповів, де росіяни атакують найбільше

За даними Генштабу, від початку доби противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чотирьох ракет та 64 КАБів, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Противник завдав авіаудару по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку ворог десять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення триває. Під авіаударом була Глушківка.

Тринадцять разів агресор атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись неподалік Копанок, Тернів та Колодязів. Також авіація противника завдала ударів НАРами по Надії.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Івано-Дар’ївки, українські воїни атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Під авіаударами опинилися Майське та Ступочки.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районі Торецька п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака досі триває. Також ворог завдавав авіаударів по Дружбі та Костянтинівці.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 54 штурмових та наступальних дії.

Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Сорок сім атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають.

За сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 239 осіб, з них 112 - безповоротно. Знищено 13 автомобілів, два засоби РЕБ, одну гармату. Окрім того, пошкоджено дві гармати окупантів.

На Новопавлівському напрямку зупинено три штурмові дії противника, загарбники намагалися йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя та Великої Новосілки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Кам’янського. Противник завдав авіаудару в районі Новоандріївки.

Наші воїни двічі відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

Сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Крім того, ворог завдав 21 авіаційногт удару (27 КАБів) та здійснив 434 артилерійських обстріли (в тому числі 16 - із РСЗВ).