На фронті відбулося понад 100 боїв: де ворог атакує найбільше

На фронті від початку доби 31 березня відбулося 109 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активні на Покровському напряму, де здійснили вже 36 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог проводив одну безуспішну наступальну дію в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в бік Піщаного та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини та Новомихайлівки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника поблизу Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного, ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку противник десять разів атакував в районі Торецька. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка та Олексіївка.

Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 28 атак. Бої не вщухають. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Удачне.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. Чотири бойових зіткнення продовжуються досі. Авіаудару зазнала Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив вісім атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля, Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Темирівка, Великомихайлівка, Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших оборонців в напрямках населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, наразі два бойових зіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

У Курській області українські оборонці відбили 9 атак росіян, ще п’ять бойових зіткнень тривають досі. Противник від початку доби завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.