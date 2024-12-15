На фронті в Україні встановлено антирекорд за кількістю атак. Зведення від Генштабу

За добу, 14 грудня, на фронті в Україні встановлено антирекорд за кількістю атак. Українські військові нарахували 292 бойових зіткнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойових зіткнення", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, найбільше окупанти атакували на Покровському та Курахівському напрямках. А саме:
Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.
За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 атак загарбників поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни.
Минулої доби на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію неподалік населеного пункту Торецьк, ворог здійснив 5 марних спроб посунути ЗСУ із займаних позицій.
Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому ЗСУ відбили 37 атак окупантів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.
Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку.
Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки на Придніпровському напрямку. Крім цього, здійснив три штурми позицій ЗСУ, успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Загалом, за минулу добу українські захисники ліквідували 1280 російських військових. Також загарбники втратили 12 танків, 32 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 127 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 181 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.