На фронті в Україні встановлено антирекорд за кількістю атак. Зведення від Генштабу

"Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойових зіткнення", - йдеться у повідомленні.

"Найгарячіші" напрямки

За даними Генштабу, найбільше окупанти атакували на Покровському та Курахівському напрямках. А саме:

Українські захисники відбили 52 ворожих атаки різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Водночас противник завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка.

в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Водночас противник завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка. Минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку . Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.

. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. На Курському напрямку минулої доби відбулося 57 боєзіткнень, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 380 артилерійських обстрілів по населеним пунктам та позиціям ЗСУ.

Ситуація на інших ділянках фронту

Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 атак загарбників поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію неподалік населеного пункту Торецьк, ворог здійснив 5 марних спроб посунути ЗСУ із займаних позицій.

Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому ЗСУ відбили 37 атак окупантів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.

Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку.

Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки на Придніпровському напрямку. Крім цього, здійснив три штурми позицій ЗСУ, успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.