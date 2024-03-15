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На фронті мінус 580 окупантів та десятки одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 15 березня (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 березня, становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 428 420 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 11 ББМ, 15 артсистем і 34 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 428 420 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків - 6758 (+1) од;
  • бойових броньованих машин - 12 949 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 10 580 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1017 од.;
  • засоби ППО - 717 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • гелікоптерів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34) од.;
  • крилатих ракет - 1920 од.;
  • кораблів/катерів - 26 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 993 (+34) од.;
  • спеціальної техніки - 1711 (+3) од.

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Війна Росії проти України