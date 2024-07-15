На фронте за сутки уничтожено более 60 российских артсистем и 40 дронов: потери оккупантов

В войне против Украины за сутки 14 июля Россия потеряла 1200 военных, общее число с начала полномасштабного вторжения – 560 290 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 артсистемы и 41 беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:

Согласно сводке Генштаба, 14 июля на фронте в течение суток произошло 89 боевых столкновений. Наибольшее количество атак - на Покровском направлении.

Как сообщает Институт изучения войны, российское военное командование перебросило силы для ведения наступательных действий в районе Глубокого Харьковской области. В районе Волчанска оккупанты готовят к дальнейшим наступательным действиям десантно-штурмовые группы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.