На фронте за сутки уничтожено более 60 российских артсистем и 40 дронов: потери оккупантов
В войне против Украины за сутки 14 июля Россия потеряла 1200 военных, общее число с начала полномасштабного вторжения – 560 290 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили 62 артсистемы и 41 беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 560290 (+1200) человек ликвидировано;
- танков – 8214 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 15826 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 15262 (+46) ед;
- РСЗО – 1119 ед.;
- средства ПВО – 892 (+2) ед;
- самолетов – 361 ед;
- вертолетов – 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12148 (+41) ед;
- крылатые ракеты – 2398 (+2) ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подлодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед;
- специальная техника – 2569 (+3) ед.
Согласно сводке Генштаба, 14 июля на фронте в течение суток произошло 89 боевых столкновений. Наибольшее количество атак - на Покровском направлении.
Как сообщает Институт изучения войны, российское военное командование перебросило силы для ведения наступательных действий в районе Глубокого Харьковской области. В районе Волчанска оккупанты готовят к дальнейшим наступательным действиям десантно-штурмовые группы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.