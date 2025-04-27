На фронті за добу майже 70 боїв: Генштаб доповів, де найгарячіші напрямки

Ворожі обстріли

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Середина Буда, Стара Гута, Нова Гута, Біла Береза, Ясна Поляна, Відродженівське. Крім того, під авіаударами опинилися райони населених пунктів Семенівка, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори, ще чотири атаки тривають.

На Торецькому напрямку противник двічі атакував позиції наших військ у районах Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир та в напрямку Олексіївки, шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка .

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, дві атаки досі тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку авіаударів керованими авіабомбами зазнали Оріхів, Мала Токмачка та Приморське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. Авіаудару зазнало місто Херсон.

На Курському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві КАБ, здійснив 140 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.