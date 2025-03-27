На фронті за добу майже 210 боїв, ледь не половина на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 22:00, 26 березня, на фронті відбулося 208 бойових зіткнень. Майже половина з них лише на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом доби противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 47 авіаційних ударів, застосувавши 63 керовані авіаційні бомби, 1112 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив понад 4800 артилерійських обстрілів.

Ситуація на фронтах

Дві штурмові дії противника в районі Вовчанська зупинили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

Чотирнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки. Наші оборонці відбили 13 атак противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили шість атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 87 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів - в районах населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Відродження, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Покровськ та Преображенка. Одне боєзіткнення триває.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 293 окупанти, 177 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили танк, десять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, дві портативні станції радіоелектронної боротьби, п’ять супутникових терміналів та міномет противника", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне та Веселе.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив 16 штурмових дій у напрямках населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль, водночас, завдавав авіаударів по Новополю. Сили оборони успішно зупинили 15 ворожих атак, наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку відбулося дев'ять боїв, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове, Лобкове та Щербаки, триває одне боєзіткнення. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Комишуваха, Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Двадцять п’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 340 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб.