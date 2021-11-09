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У ФРН проти участі України в сертифікації "Північного потоку-2" : її завдання - оплачувати рахунки

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Берлін, Вівторок 09 листопада 2021 09:59
У ФРН проти участі України в сертифікації "Північного потоку-2" : її завдання - оплачувати рахунки Фото: голова енергетичного комітету Бундестагу Клаус Ернст (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова енергетичного комітету Бундестагу Клаус Ернст вважає, що Україна не повинна брати участь у сертифікації "Північного потоку-2". За його словами, її єдиним завданням є оплата рахунків за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

За його словами, Польща також не повинна впливати на сертифікацію "Північного потоку - 2".

"Чому ми повинні брати її до уваги? Вибачте, Польща отримує мита за транзит газу, які оплачують німецькі споживачі. Якщо Польщі потрібні гроші, їй потрібно звернутися в ЄС, а не вимагати їх з німецьких споживачів", - заявив Ернст.

Він заявив, що "Північний потік-2" необхідно запустити якомога швидше, він ніби-то допоможе знизити ціни на газ у Німеччині.

"Якщо на ринок надійде більше газу, то попит на нього стабілізується і ціни знизяться. Зараз пропозиція не відповідає високому попиту", - сказав Ернст.

Роль України

Наприкінці жовтня "Оператор ГТС України" подав заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу у федеральне мережеве агентство Німеччини. Рішення по заявці має бути прийнято до кінця поточного тижня.

"Україна не повинна брати участь у сертифікації "Північного потоку-2", - вважає вважає голова енергетичного комітету Бундестагу.

На його думку, єдине завдання країни - оплачувати рахунки за газ.

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Північний потік-2 Україна Германия
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