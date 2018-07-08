Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В ФРГ прошли акции в поддержку беженцев

НовостиОбщество    08.07.2018 - 01:05
Фото: акция в ФРГ (twitter.com/morgenpost)
Фото: акция в ФРГ (twitter.com/morgenpost)

Подобные акции прошли на Мальте и в Италии

На территории Германии 7 июля прошли многотысячные акции в поддержку спасателей, помогающим беженцам в Средиземном море. Об этом информирует DW.

В шествии, которое произошло в Берлине, приняли участие около 12 тысяч человек. Участники акции держали в руках спасательные жилеты оранжевого цвета в знак солидарности с беженцами.

"В Берлине участники шествия прошли от Александерплатц до Бранденбургских ворот, держа в руках спасательные жилеты. В Ганновере на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене - около тысячи. Аналогичные акции состоялись в Мюнхене, Лейпциге, Хайдельберге и во Франкфурте-на-Майне", - пишет издание.

Подобные акции прошли на Мальте и в Италии. Акции приурочены к недавнему конфликту вокруг судна с немецкими спасателями Lifeline .

Отметим, ранее сообщалось, что Мальта взяла спасательное судно Lifeline с беженцами после того, как Испания не приняла судно с 224 мигрантами на борту. Также его не приняла Италия.

Напомним, суд в столице Мальты Валетте в понедельник, 2 июля, отпустил капитана спасательного судна Lifeline Клауса-Петера Райша, которое спасло в Средиземном море более 200 мигрантов.

Как сообщается, капитана Lifeline обвиняют в том, что он нарушил нормы международного права, когда проигнорировал приказы итальянских органов относительно того, что спасением мигрантов должна была заняться береговая охрана Ливии.

Трамп прокомментировал действия Меркель из-за "Северного потока-2" Frontex предупредила о новых маршрутах беженцев в Европу
Теги публикации: Германия, акции, Мигранты, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь