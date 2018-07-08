В ФРГ прошли акции в поддержку беженцев

Подобные акции прошли на Мальте и в Италии

На территории Германии 7 июля прошли многотысячные акции в поддержку спасателей, помогающим беженцам в Средиземном море. Об этом информирует DW.

В шествии, которое произошло в Берлине, приняли участие около 12 тысяч человек. Участники акции держали в руках спасательные жилеты оранжевого цвета в знак солидарности с беженцами.

"В Берлине участники шествия прошли от Александерплатц до Бранденбургских ворот, держа в руках спасательные жилеты. В Ганновере на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене - около тысячи. Аналогичные акции состоялись в Мюнхене, Лейпциге, Хайдельберге и во Франкфурте-на-Майне", - пишет издание.

Подобные акции прошли на Мальте и в Италии. Акции приурочены к недавнему конфликту вокруг судна с немецкими спасателями Lifeline .

Отметим, ранее сообщалось, что Мальта взяла спасательное судно Lifeline с беженцами после того, как Испания не приняла судно с 224 мигрантами на борту. Также его не приняла Италия.

Напомним, суд в столице Мальты Валетте в понедельник, 2 июля, отпустил капитана спасательного судна Lifeline Клауса-Петера Райша, которое спасло в Средиземном море более 200 мигрантов.

Как сообщается, капитана Lifeline обвиняют в том, что он нарушил нормы международного права, когда проигнорировал приказы итальянских органов относительно того, что спасением мигрантов должна была заняться береговая охрана Ливии.