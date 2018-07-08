У ФРН пройшли акції на підтримку біженців

Подібні акції пройшли на Мальті і в Італії

На території Німеччини 7 липня пройшли багатотисячні акції в підтримку рятувальників, які допомагали біженцям в Середземному морі. Про це інформує DW.

У ході, яка відбулася в Берліні, взяли участь близько 12 тисяч осіб. Учасники акції тримали в руках рятувальні жилети помаранчевого кольору в знак солідарності з біженцями.

"В Берліні учасники ходи пройшли від Александерплатц до Бранденбурзьких воріт, тримаючи в руках рятувальні жилети. У Ганновері на демонстрацію вийшли близько двох тисяч людей, в Бремені - близько тисячі. Аналогічні акції відбулися в Мюнхені, Лейпцигу, Хайдельберзі і у Франкфурті-на-Майні", - пише видання.

Подібні акції пройшли на Мальті і в Італії. Акції приурочені до недавнього конфлікту навколо судна з німецькими рятувальниками Lifeline.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Мальта взяла рятувальне судно Lifeline з біженцями після того, як Іспанія не прийняла судно з 224 мігрантами на борту. Також його не прийняла Італія.

Нагадаємо, суд у столиці Мальти Валетті у понеділок, 2 липня, відпустив капітана рятувального судна Lifeline Клауса-Петера Райша, яке врятувало в Середземному морі понад 200 мігрантів.

Як повідомляється, капітана Lifeline звинувачують у тому, що він порушив норми міжнародного права, коли проігнорував накази італійських органів щодо того, що порятунком мігрантів повинна була зайнятися берегова охорона Лівії.