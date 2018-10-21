ФРГ намерена остановить продажу оружия в Саудовскую Аравию

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МИД ФРГ заявил о необходимости остановки экспорта вооружений

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас во время интервью выразил свои сомнения о продажи оружия для Саудовской Аравии в будущем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Мас заявил, что не видит "никаких оснований для позитивного решения вопроса о поставках вооружений в Саудовскую Аравию". С его слов, для возвращения к вопросу об экспорте оружия необходимо дождаться конца расследования обстоятельств гибели журналиста Джамала Хашкаджи.

Также свое мнение высказал председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Ретген, который заявил, что если в скором будущем в верхушке власти Саудовской Аравии не будет изменений, то необходимо остановить весь эксперт вооружений в эту страну.

"Даже тех поставок, о которых договорились ранее", - подчеркнул Ретген.

Он призвал политиков и бизнесменов Германии воздержаться от участия в инвестиционном форуме, который должен состоятся на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия является вторым по значимости импортером немецкого оружия. За 9 месяцев 2018 года ФРГ поставила им вооружения на 416,4 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии считают, что данных по убийству журналиста Хашкаджи недостаточно. ФРГ ожидает от Саудовской Аравии прозрачности в расследовании смерти журналиста.