ФРН має намір зупинити продаж зброї до Саудівської Аравії

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МЗС ФРН заявив про необхідність зупинки експорту озброєнь

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас під час інтерв'ю висловив свої сумніви щодо продажу зброї для Саудівської Аравії в майбутньому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Мас заявив, що не бачить "ніяких підстав для позитивного вирішення питання про постачання озброєнь в Саудівську Аравію". З його слів, для повернення до питання про експорт зброї потрібно дочекатися кінця розслідування обставин загибелі журналіста Джамала Хашкаджи.

Також свою думку висловив голова зовнішньополітичного комітету бундестагу, християнський демократ Норберт Ретген, який заявив, що якщо в недалекому майбутньому в верхівці влади Саудівської Аравії не буде змін, то необхідно зупинити весь експерт озброєнь в цю країну.

"Навіть тих поставок, про які домовилися раніше", - підкреслив Ретген.

Він закликав політиків і бізнесменів Німеччини утриматися від участі в інвестиційному форумі, який повинен відбудуться на наступному тижні в Саудівській Аравії.

Варто зазначити, що Саудівська Аравія є другим за значимістю імпортером німецького зброї. За 9 місяців 2018 року ФРН поставила їм озброєння на 416,4 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині вважають, що даних щодо вбивства журналіста Хашкаджи недостатньо. ФРН очікує від Саудівської Аравії прозорості в розслідуванні смерті журналіста.