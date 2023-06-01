French Open: Костюк у парі з румункою вибила росіянок, Кіченок із Остапенко теж ідуть далі

Roland Garros, 1/32 фіналу, парний розряд, жінки

Бегу/Калініна – Гамарра-Мартінс/Шиманович – 0:2 (2:6, 4:6)

Костюк/Русе – Блінкова/Грачова – 2:1 (6:3, 3:6, 6:2)

Жакемо/Жанжан – Л. Кіченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 1:6)

Першою на корті з напарницею з'явилася Калініна. У парі з румункою Бегу вона не змогла здолати дует бразилійки та білоруски. Після невтішного першого сету румунсько-українська пара нав'язала конкуренцію в другій партії. Утім, цього виявилося достатньо лише для гідної поразки.

Зате краще склалися справи в іншому союзі України та Румунії. Костюк у парі з Русе в трьох сетах здолала дует нейтральних росіянок. Тенісистки з промовистими прізвищами Блінкова та Грачова програли перший сет, але повернулися до гри після другого. Та в третій партії українсько-румунська пара фактично не надала жодного шансу уродженкам РФ.

Проти трибун довелося грати дуету Кіченок із латвійкою Остапенко. Волею жеребу їм довелося протистояти господаркам корту Жакемо та Жанжан, які отримали вайлдкард від організаторів. Проте, українка з напарницею оперативно вирішили завдання. Усього за 63 хвилини вони вибороли путівку в друге коло, віддавши француженкам тільки три гейми.

У наступному раунді Костюк і Русе зустрінуться з дуетом бельгійки Фліпкенс і американки Роджерс. Натомість Кіченок із Остапенко протистоятимуть новій парі французьких тенісисток – Корне та Паррі. Обидва матчі заплановані на 2 червня.